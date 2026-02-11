Азербайджан и Турция могут разработать совместный продукт в сфере ИИ

Турецкие и азербайджанские компании могут разработать совместный продукт на базе структур искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил советник председателя правления Агентства по инновациям и цифровому развитию (İRİA) Вургун Гаджиев в ходе панельной дискуссии на форуме "Бизнес-форум Азербайджан - Турция: цифровая трансформация и технологический мост".

Он отметил, что одним из самых важных вопросов сегодня является фокусирование на данных как на ключевом видении, которое мы можем изучать и развивать. "Нам необходимо серьёзно сосредоточиться на компаниях, особенно работающих в сферах data governance, data engineering и data science", - сказал он.