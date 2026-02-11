В Азербайджане завтра ожидается гололед

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможна слабая морось. Будет дуть юго-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - около 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днём - 60-65%.

В районах Азербайджана погода в целом будет без осадков. Однако днём в отдельных местах возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорье - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.