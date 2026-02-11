Трамп построит в Вашингтоне самый высокий памятник

Президент США Дональд Трамп намерен возвести в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире.

Как передает Day.Az, об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на источник, осведомленный о деталях проекта.

Согласно имеющейся информации, высота и ширина арки составят около 50 метров. Конструкция будет установлена на пьедестале высотой 7,5 метра, а её верхнюю часть украсит крупная позолоченная бронзовая статуя Статуи Свободы высотой 18 метров.

В результате общая высота монумента превысит 75 метров, что позволит ему занять второе место среди самых высоких сооружений в столице США, уступая лишь памятнику первому президенту страны Джорджу Вашингтону, высота которого достигает 169 метров.

Кроме того, в случае реализации проекта арка Трампа превзойдет Памятник Революции в Мехико высотой 67 метров, который в настоящее время считается самой высокой триумфальной аркой в мире.

Как сообщил CNN представитель Белого дома Дэвис Ингл, на данный момент проект находится в стадии доработки. После ее завершения он будет представлен на рассмотрение Национальной комиссии по столичному планированию, а также Комиссии по изящным искусствам.