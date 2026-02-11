https://news.day.az/sport/1815387.html Определена дата начала продажи билетов на матч «Карабах» - «Ньюкасл» Билеты на первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом" поступят в продажу завтра. Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, билеты будут продаваться в течение всего дня. Приобрести билеты можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.
Билеты на первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом" поступят в продажу завтра.
Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, билеты будут продаваться в течение всего дня. Приобрести билеты можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.
Отметим, что матч "Карабах" - "Ньюкасл", который состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.
