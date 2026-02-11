https://news.day.az/sport/1815400.html В Баку организуют тренерские курсы УЕФА В Баку пройдут тренерские курсы УЕФА категории B для тренеров вратарей, организованный Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, обучение будет проведено в четыре этапа: с 9 по 10 марта пройдет первый этап, с 18 по 20 мая - второй, с 10 по 12 августа - третий, а с 12 по 14 сентября состоится заключительный, четвертый этап курсов.
Стоимость участия составляет 1000 манатов. Прием заявок будет осуществляться в рабочие дни с 08:00 до 17:00, а подача документов завершится 28 февраля.
