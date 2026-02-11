iPhone заняли четверть мирового рынка активных устройств

Глобальное число активных смартфонов в 2025 году выросло всего на 2%, при этом каждый четвертый используемый в мире гаджет принадлежит компании Apple.

Такие данные приводятся в отчёте аналитической компании Counterpoint Research, передает Day.Az.

Apple сохраняет лидерство по количеству активных устройств: на iPhone приходится около 25% всех смартфонов, находящихся в эксплуатации. Вторую позицию занимает Samsung с долей примерно 19%. В десятку крупнейших производителей также вошли Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion (бренды Itel, Tecno и Infinix), HUAWEI, HONOR, Motorola, realme и Google.

Старший аналитик Counterpoint Карн Чаухан отметил, что за последний год Apple нарастила базу активных устройств больше, чем семь следующих за ней брендов вместе взятые. По его словам, это свидетельствует о высокой лояльности пользователей, развитой экосистеме iOS и глубокой интеграции сервисов.

Сильные позиции Samsung, в свою очередь, объясняются широкой линейкой устройств - от бюджетных моделей до премиальных, а также устойчивым присутствием на мировом рынке.

Незначительный рост отрасли аналитики связывают с увеличением среднего срока использования смартфонов, который приблизился к четырём годам, а также с расширением вторичного рынка, частично сдерживающего продажи новых устройств.