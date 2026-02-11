Транзитный триумф Азербайджана

Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

В условиях меняющейся динамики евразийской торговли стратегическое расположение Азербайджана все чаще привлекает внимание как ключевого узла, соединяющего Азию и Европу. "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - транзитный коридор протяженностью около 43 км, созданный при посредничестве США, - способствует укреплению региональной стабильности и одновременно напрямую усиливает Средний коридор. Для Китая это развитие открывает значительные преимущества в диверсификации торговли с Европой, особенно на фоне сохраняющейся уязвимости морских маршрутов и растущей роли сухопутных направлений.

Торговля Китая с Европой по-прежнему, в основном, осуществляется морским транспортом, который обеспечивает основную часть ежегодного оборота в размере примерно 750-800 миллиардов долларов США в последние годы. В 2025 году двусторонняя торговля товарами между Китаем и ЕС достигла приблизительно 749,3 миллиарда долларов США за первые 11 месяцев, увеличившись примерно на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет экспорта, несмотря на общие глобальные трения. Морские маршруты обеспечивают подавляющую долю перевозок, подвергая поставки рискам перебоев в таких узких местах, как Красное море или Малаккский пролив. Сухопутные альтернативы, включая железнодорожные перевозки в рамках China-Europe Railway Express, составляют меньшую, но быстро растущую долю - как правило, 3-5% общей стоимости, однако отличаются большей эффективностью для срочных грузов.

Средний коридор, соединяющий китайские города, такие как Сиань, с Европой, проходит по территории Казахстана, далее пересекает Каспийское море через порты Актау или Курык, выходит в Азербайджан и затем направляется в Европу через Грузию или Турцию, представляя собой устойчивую альтернативу традиционным северным маршрутам.

Инфраструктура Азербайджана - включая порты, такие как Алят, и расширение железнодорожной сети - играет ключевую роль. В 2025 году объемы грузов вдоль коридора резко выросли, составив 5,2 млн тонн после роста на 62% до 4,5 млн тонн в 2024 году. Время транзита значительно сократилось: маршрут Сиань-Баку в январе 2026 года занимал в среднем 16 дней (по сравнению с 17 днями в декабре 2025 года), при этом некоторые поезда прибывали всего за 11 дней. В 2025 году было запущено более 400 блочных поездов, включая более 199 поездов из Китая в Азербайджан только за первое полугодие, перевезших свыше 36 000 TEU в периоды пикового роста.

TRIPP усиливает этот маршрут, устраняя узкие места на Южном Кавказе и обеспечивая более плавные мультимодальные перевозки - железнодорожные, автомобильные, а также цифровую инфраструктуру. Стабильная среда Азербайджана и углубляющиеся связи с Пекином, включая участие Китая в Middle Corridor Multimodal Ltd. вместе с Азербайджаном, Казахстаном и Грузией, позволяют стране привлекать больше грузопотоков. Китайские компании выигрывают за счет более быстрой доставки (15-20 дней до Европы против 30-45 дней морем), снижения складских расходов и уменьшения зависимости от морских рисков или санкций на альтернативных маршрутах. Наибольшую выгоду могут получить высокотехнологичные экспортные товары - электроника, машиностроение, возобновляемая энергетика и автомобили, особенно в условиях изменений на рынке ЕС, при этом западное направление перевозок доминирует в железнодорожных объемах.

Данные двусторонней торговли также подчеркивают значимость TRIPP. Торговля между Китаем и Азербайджаном превысила 3,1 миллиардов долларов США в 2023 году и продолжила расти, при этом Китай стал четвертым крупнейшим торговым партнером Азербайджана (9,45% общего товарооборота в последние периоды). Железнодорожные перевозки из Китая в Азербайджан достигли рекордных уровней в 2024-2025 годах: только в 2024 году по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан прошло 300 блочных поездов, что значительно выше показателей предыдущих лет. Прогнозы показывают, что к 2030 году Средний коридор может утроить торговые потоки, достигнув 11 млн тонн ежегодно, при этом Китай останется главным источником грузов.

С геополитической точки зрения TRIPP способствует предсказуемости на Кавказе, дополняя инвестиции Китая в рамках инициативы "Пояс и путь" в порты, железные дороги и логистику Азербайджана. Усиление региональной стабильности поддерживает долгосрочный доступ к ресурсам и рынкам, а развитие цифровых и гуманитарных связей может расширить сотрудничество в сфере электронной коммерции и технологий.

Транзитные доходы Азербайджана и модернизация инфраструктуры создают более крупные рынки для китайских товаров, тогда как рост коридора помогает использовать избыточные мощности на фоне глобальной перестройки торговых потоков.

TRIPP обеспечит Китаю явную стратегическую ценность, укрепляя Средний коридор благодаря ключевой роли Азербайджана, ускоряя сроки доставки, снижая зависимость от морских маршрутов и обеспечивая надежный сухопутный доступ к Европе в условиях неопределенности. Для Азербайджана проект означает экономический рост, модернизацию инфраструктуры и усиление регионального влияния. Полный потенциал проекта зависит от последовательной реализации, трансграничной координации и учета международной динамики - однако имеющиеся данные указывают на значительную возможность взаимного развития, оставляя заинтересованным сторонам вопрос о глубине инвестиций в этот формирующийся коридор.