Поставки зерна из России в Армению через Азербайджан стали регулярными

Поставки зерна в Армению по сети "Российских железных дорог" через Азербайджан стали регулярными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал РЖД, об этом на итоговом заседании правления холдинга сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

"В связи со снятием ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана в ноябре 2025 года из России в Армению проследовал первый за долгие годы поезд с зерном. Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту", - сказал он.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года. Последний такой груз был отправлен из России через Азербайджан в Армению четвертого февраля.