Определены ключевые цели развития коммерческих банков

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические цели коммерческих банков, работающих в стране, а также приоритеты дальнейшего укрепления регуляторно-надзорных механизмов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязимова на своей странице в LinkedIn.

"В Центральном банке состоялась первая встреча 2026 года с руководителями коммерческих банков, работающих в стране.

В ходе встречи мы обсудили результаты деятельности банковского сектора за 2025 год, перспективы развития, а также основные структурные и текущие вызовы, которые могут повлиять на финансовую стабильность. Одновременно мы говорили о мерах, которые уже приняты и запланированы для укрепления устойчивости сектора, углубления финансового посредничества и совершенствования нормативно-правовой базы.

Также состоялся широкий обмен мнениями по стратегическим целям на текущий год и приоритетам дальнейшего укрепления регуляторно-надзорных механизмов", - отмечается в публикации.