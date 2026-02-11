В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла на участке автодороги, проходящем через село Гаралар. Столкнулись автомобиль марки "Hyundai" под управлением жителя Имишли Джавада Бахтияра оглу Джавадзаде 1986 года рождения и "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Халфали Баба Али оглу Агаев 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали жители села Халфали - Т. Агаева 1996 года рождения, З. Агаева 2014 года рождения и М. Агаева 2019 года рождения. Они были доставлены в Центральную районную больницу Имишли.

По факту происшествия проводится расследование.