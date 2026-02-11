Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

"Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны - об этом неоднократно говорилось, - в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов", - добавил глава государства.