iPhone установил недосягаемый рекорд

Компании Apple и Samsung пробили отметку в миллиард проданных смартфонов. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу CR, в 2025 году база активных смартфонов выросла на 2 процента. Выяснилось, что у каждого из восьми ведущих производителей смартфонов в прошлом году количество активных устройств превысило 200 миллионов.

В отчете отмечается, что только Apple и Samsung пробили отметку в миллиард активных смартфонов. По этому показателю лидирует американская компания. Исследователи CR назвали рекорд компании Тима Кука недосягаемым, так как примерно каждый четвертый смартфон в мире оказался iPhone.

"В 2025 году Apple добавила больше новых смартфонов, чем следующие семь ведущих производителей вместе взятые. Это подчеркивает ее способность привлекать и удерживать пользователей на зрелом рынке", - рассказал старший аналитик CR Карн Чаухан. В целом на Apple и Samsung приходится 44 процента активных телефонов в мире.