Минкультуры Азербайджана подвело итоги деятельности за 2025 год

В Государственном национальном театре юного зрителя состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Азербайджана, посвященное итогам деятельности ведомства за 2025 год.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, члены коллегии, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу и члены комитета, руководители и представители профильных высших учебных заведений и творческих организаций, известные деятели культуры, а также руководители подведомственных структур министерства.

Выступая на заседании, министр культуры Адиль Керимли подробно проинформировал о деятельности ведомства за прошедший год, реализованных реформах и осуществлённых проектах. Было отмечено, что в течение года велась системная работа по исполнению поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подчёркнута необходимость дальнейшего последовательного выполнения задач, направленных на совершенствование управления сферой культуры и приведение деятельности учреждений в соответствие с современными требованиями.

Говоря о Концепции "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года, Адиль Керимли отметил, что данный исторический документ нацелен на формирование современной модели культуры, основанной на национальной идентичности и отвечающей глобальным вызовам. В Концепции культура рассматривается не только в контексте сохранения наследия, но и как стратегическое направление развития человеческого капитала, укрепления культуры поведения и знаний, повышения экономического потенциала культурных и креативных индустрий, цифровизации и расширения культурной дипломатии.

Министр подчеркнул важность слаженной командной работы для достижения поставленных целей и пожелал всем участникам успешной деятельности.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя министра культуры Фарида Джафарова по вопросам международного культурного сотрудничества, библиотечного дела, цифровизации, реализации программы "Великое возвращение" и музейной сферы; заместителя министра Мурада Гусейнова - по вопросам искусства, концертных организаций и театральной деятельности; а также заместителя министра культуры Нахчыванской Автономной Республики, исполняющего обязанности министра Гасана Сеидова - о состоянии сферы культуры в Нахчыванской АР.

С отчетными докладами также выступили руководитель Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия Сабина Гаджиева, директор Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Азизов - по вопросам кинематографии и креативных индустрий, советник министра Джасарат Валехов - по вопросам культурного образования, а также заместитель директора Научно-методического и центра повышения квалификации по культуре Сеймур Гусейнов - о деятельности Центров Гейдара Алиева.

Выступления сопровождались слайд-презентациями, отражающими результаты работы по соответствующим направлениям.