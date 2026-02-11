https://news.day.az/world/1815497.html

В пустыне в Китае люди обнаружили странный предмет - ВИДЕО

В пустыне в Китае люди обнаружили странный предмет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По всей вероятности, это носовой обтекатель межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. DF-31 (CSS-10) - китайская мобильная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, развернутая примерно с 2006 года.