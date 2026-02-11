В пустыне в Китае люди обнаружили странный предмет

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По всей вероятности, это носовой обтекатель межконтинентальной баллистической ракеты DF-31.

DF-31 (CSS-10) - китайская мобильная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, развернутая примерно с 2006 года. Она может достигать территории США, нести одну ядерную боеголовку или боеголовки с разделяющимися головными частями (MIRV) и является ключевым элементом ядерного сдерживания Пекина.