В пустыне в Китае люди обнаружили странный предмет.
По всей вероятности, это носовой обтекатель межконтинентальной баллистической ракеты DF-31.
DF-31 (CSS-10) - китайская мобильная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, развернутая примерно с 2006 года. Она может достигать территории США, нести одну ядерную боеголовку или боеголовки с разделяющимися головными частями (MIRV) и является ключевым элементом ядерного сдерживания Пекина.
