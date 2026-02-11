Канакское соглашение как ответ на Буживальское соглашение

Ведущая коалиция сторонников независимости Канакии (Новая Каледония) - FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) - 3 февраля 2025 года представила общественности документ под названием Канакское соглашение, содержащее требование полной независимости Канакии от Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аккаунты в социальных сетях Бакинской инициативной группы (БИГ), документ был представлен как политический ответ на Буживальское соглашение, подготовленное по инициативе Франции и направленное на сохранение политического будущего Канакии в рамках многолетнего колониального статус-кво.

Канакское соглашение критикует ограничение Францией права народа Канакии на самоопределение и выражает открытое и принципиальное несогласие с существующей колониальной моделью управления и институциональной зависимостью региона.

Отметим, что Канакское соглашение было официально принято 26 апреля 2025 года на конгрессе FLNKS в Канакии.