Новый этап в межпарламентском сотрудничестве Азербайджана и Мексики

10 февраля в Палате депутатов Мексики состоялось учредительное заседание в расширенном составе Группы дружбы Мексика-Азербайджан.

Как передает Day.Az, в заседании приняла участие находящаяся с деловым визитом в Мексике делегация Милли Меджлиса Азербайджана в составе председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самеда Сеидова, председателя межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Мексика Жалей Алиевой и члена данной группы Севиндж Фаталиевой. Также в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, председатель комитета по внешним связям Палаты депутатов Мексики Педро Васкес, председатель Группы дружбы Мексика-Азербайджан Дульсе Мария Корина Вийегас, член группы Клара Карденас Гальван, генеральный секретарь отдела парламентских связей и международных отношений Палаты депутатов Кристаль Пелайо, глава управления по странам Центральной Европы МИД Мексики Франсиско Кастро Рейносо, а также послы Пакистана, Ирана, Казахстана, Украины, Венгрии, Кот-д'Ивуара, Бангладеш, Гондураса, Панамы и сотрудники посольств Турции, Грузии и Египта.

В выступлениях отмечалось, что создание Межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан свидетельствует о приверженности двух стран более тесному сотрудничеству и формированию позитивной повестки на будущее. Участники заявили, что диалог рассматривается как наиболее эффективный инструмент для преодоления существующих расстояний, различий и вызовов. Было подчеркнуто, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Мексикой и откроют новые возможности для взаимодействия в предстоящие годы.

Отдельно внимание было уделено тому, что, несмотря на географическую удаленность, Мексика и Азербайджан выстроили прочные двусторонние отношения на основе общих ценностей - уважения к суверенитету, приверженности международному праву, важности мирного сотрудничества и взаимопонимания. Было указано, что отношения между странами строятся на принципах дружбы, равенства и взаимного уважения.

Также отмечено, что Мексика и Азербайджан разделяют совпадающие ценности и взгляды - обе страны выполняют роль мостов в стратегически важных регионах: Азербайджан соединяет Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток, тогда как Мексика обеспечивает связь между Северной Америкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном.

В ходе заседания участники высоко оценили вклад послов обеих стран во всестороннее развитие азербайджано-мексиканских отношений, а также усилия председателей групп дружбы в парламентах двух государств по укреплению межпарламентских связей и продвижению более тесного сотрудничества между законодательными органами. Было отмечено, что эти дипломатические инициативы способствуют расширению двустороннего диалога и превращению межпарламентского взаимодействия в конкретные практические результаты.

Высокую оценку получила открытая и принципиальная поддержка Мексикой позиции Азербайджана по карабахскому вопросу. Участники подчеркнули, что признание территориальной целостности Азербайджана и приверженность нормам и принципам международного права укрепили уровень политического доверия между странами. Было подчеркнуто, что такая позиция имеет значение как в политическом измерении, так и с точки зрения международной справедливости и ответственности.

На заседании также была рассмотрена складывающаяся в регионе новая атмосфера мира, значение встречи, прошедшей 8 августа 2025 года в Вашингтоне, а также ход наполнения устойчивого мира конкретным содержанием. Мексика последовательно выступает в поддержку многосторонности и мирного урегулирования споров и с надеждой воспринимает усилия по установлению мира на Кавказе.

После выступлений был подписан соответствующий акт об учреждении Группы дружбы Мексика-Азербайджан. В церемонии подписания приняли участие азербайджанская делегация, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, председатель комитета по внешним связям Палаты депутатов Мексики Педро Васкес, председатель и члены Группы дружбы Мексика-Азербайджан.

Кроме того, представитель местной общины 15-го округа штата Веракрус Хулия Андрес вручила руководителю Группы дружбы Джале Алиевой символический жезл, олицетворяющий доверие и силу общины.

Участникам заседания был продемонстрирован видеоролик, посвященный Тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17-22 мая 2026 года.

По завершении заседания во дворе Палаты депутатов Мексики состоялась церемония посадки оливкового дерева как символа межпарламентского сотрудничества и дружбы между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Палатой депутатов Мексики.

В своих выступлениях депутат Самед Сеидов и председатель Группы дружбы Дульсе Мария Корина Вийегас отметили развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Мексикой и значение сотрудничества, основанного на взаимном уважении и дружбе. Посадка оливкового дерева была названа символом намерения двух парламентов развивать мир, устойчивый диалог и долгосрочное партнерство.

Символичным стало совпадение обоих мероприятий с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном - 10 февраля.

После церемонии азербайджанская делегация была приветствована на пленарном заседании Палаты депутатов Мексики заместителем председателя парламента, депутатом Паолиной Рубио, которая поздравила участников с проведением учредительного заседания Группы дружбы Мексика-Азербайджан.

В завершение делегация ознакомилась с историей здания Палаты депутатов Мексики - Законодательного дворца Сан-Ласаро.