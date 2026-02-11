https://news.day.az/sport/1815397.html Запрещённое сальто снова на Олимпиаде - ВИДЕО Запрещённое сальто вернулось на Олимпиаду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Мир ждал этого момента почти 50 лет. Американский фигурист Илья Малинин вошёл в историю, исполнив на льду Милана легендарное сальто назад - элемент, находившийся под запретом с 1976 года.
В сезоне 2024/25 правила изменили, и Малинин стал первым, кто официально и легально вернул этот рискованный трюк на олимпийский лёд.
До него подобное удавалось лишь Терри Кубичке на Олимпиаде 1976 года.
