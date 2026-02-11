Запрещённое сальто снова на Олимпиаде

Запрещённое сальто вернулось на Олимпиаду.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мир ждал этого момента почти 50 лет. Американский фигурист Илья Малинин вошёл в историю, исполнив на льду Милана легендарное сальто назад - элемент, находившийся под запретом с 1976 года.

В сезоне 2024/25 правила изменили, и Малинин стал первым, кто официально и легально вернул этот рискованный трюк на олимпийский лёд.

До него подобное удавалось лишь Терри Кубичке на Олимпиаде 1976 года.