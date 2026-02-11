Грузинские СМИ широко осветили встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом США

Ведущие информационные порталы, телеканалы и радиостанции Грузии широко осветили встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информационные порталы, радиостанции и телеканалы interpressnews.ge imedinews.ge, bpn.ge, 1tv.ge, radiotavisupleba.ge, qafqazturk.com, aktual.ge, interpress.ge, 24news.ge, rustavi2.ge, palitranews.ge опубликовали материалы о визите Джей Ди Вэнса в Азербайджан, его встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, церемонии подписания "Хартии стратегического партнерства между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки", а также заявления прессы обеих сторон.

В новостях, опубликованных на азербайджанском, русском, грузинском и английском языках, дана высокая оценка официальному визиту Джей Ди Вэнса в Баку, подчеркнуто стратегическое партнерство между Азербайджаном и США, позитивное отношение администрации Трампа к Азербайджану и представлена подробная информация о Хартии стратегического партнерства.

В материалах также отражены мнения о важности мира в регионе и во всем мире, а также идеи о значимых на международном уровне энергетических и транспортных проектах, реализуемых по непосредственной инициативе и при поддержке Азербайджана.