Начался судебный процесс по делу лица, обвиняемого в госизмене

Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в отношении Туралбея Мехдиева, обвиняемого в государственной измене по заданию иностранных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Уголовное дело передано на судебное рассмотрение, заседание назначено на 17 февраля. Суд постановил проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме.

Отметим, что Туралбею Мехдиеву предъявлено окончательное обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершённые по заданию иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершённое открыто, в том числе с использованием СМИ) УК АР.