С вчерашнего дня в районах Гобустан, Агсу, Шамахы и Исмаиллы наблюдается сильный снег. Выпадающий с перерывами снег с утренних часов усилился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за сильного снегопада на автодорогу Баку-Шамахы-Евлах направлены дополнительные силы и специальная техника. Хотя серьезных проблем пока не зафиксировано, существует риск образования гололеда.

На участке дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Агсуинский перевал, на крутых спусках и подъемах, а также на автодорогах Исмаиллы-Лагич и Муганлы-Исмаиллы наблюдается гололед.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, придерживаться скоростного режима и, при отсутствии крайней необходимости, отложить дальние поездки на ближайшие два дня.