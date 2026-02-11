МИД Франции обратился в прокуратуру

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился в прокуратуру с запросом на расследование в отношении французского дипломата, имя которого СМИ обнаружили в файлах Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил в X.

"Сегодня вечером я передаю обращение прокурору республики <...>, чтобы сообщить ему о предполагаемых фактах, касающихся господина Фабриса Эдана. Я также инициирую административное расследование для содействия работе системы правосудия и начинаю дисциплинарное производство", - написал он.

Согласно прикрепленному к записи тексту обращения, Эдан занимает должность главного секретаря по иностранным делам при МИД республики. При этом он "находится в резерве по личным обстоятельствам и занимается делами в частном секторе".

Ранее медиакомпания Radio France сообщила, что почти в 200 документах в досье по делу Эпштейна фигурирует имя Эдана, проработавшего во внешнеполитическом ведомстве 25 лет. В период с 2010 по 2017 год чиновник обменялся десятками электронных писем с Эпштейном и участвовал в многочисленных переписках с бизнесменом и членами его ближайшего окружения. Как утверждает Radio France, ни один из обнародованных документов не связывает французского дипломата с неправомерными действиями и сексуальными преступлениями, совершенными финансистом. Одновременно в материале говорится, что во время своих командировок Эдан "постоянно находился в непосредственной сфере влияния Эпштейна, предоставляя ему дипломатическую информацию, доступ к услугам и своим международным связям".