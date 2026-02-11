США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана

Американская администрация рассматривает возможность усиления давления на Тегеран через захват танкеров с иранской нефтью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По их сведениям, таким образом Вашингтон хочет попробовать склонить исламскую республику к заключению сделки, ограничивающей ее ядерную программу. Однако США пока не решаются на этот шаг из-за опасений роста цен на нефть и возможных ответных действий со стороны Тегерана.

Чиновник Белого дома, комментируя возможность такого шага, отметил, что в распоряжении американского президента есть различные варианты, которые могут быть использованы в случае неудачи переговоров с Ираном.