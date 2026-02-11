https://news.day.az/officialchronicle/1815343.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с вице-президентом США - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки, находящимся с официальным визитом в Азербайджане (10.02.2026)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с вице-президентом США - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки, находящимся с официальным визитом в Азербайджане (10.02.2026)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре