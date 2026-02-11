На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с вице-президентом США

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки, находящимся с официальным визитом в Азербайджане (10.02.2026)".