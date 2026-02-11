https://news.day.az/world/1815347.html

Наводнения на севере Колумбии: есть погибшие - ВИДЕО

По меньшей мере 14 человек погибли, и около 50 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений обрушившихся на север Колумбии. Как передает Day.Az, кадры природного бедствия активно распространяются в Telegram.