По меньшей мере 14 человек погибли, и около 50 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений обрушившихся на север Колумбии.
Как передает Day.Az, кадры природного бедствия активно распространяются в Telegram.
