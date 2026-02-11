В Баку задержали совершивших разбой и угон автомобиля лиц

В Наримановском районе Баку произошло разбойное нападение. Неизвестный мужчина, представившись получателем заказа, напал с ножом на курьера, доставлявшего заказанные золотые украшения, ранил его, забрал изделия и скрылся с места происшествия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении разбоя был установлен и задержан 36-летний Мехман Магсудов. При нем также были обнаружены наркотическое средство марихуана и психотропное вещество метамфетамин. Разбойное нападение М.Магсудова было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В ходе других мероприятий сотрудники полиции задержали и 32-летнего жителя столицы Ибрагима Мамедова, ранее неоднократно судимого и подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107. Отмечается, что после совершения ДТП на угнанной машине он скрылся с места происшествия. В ходе расследования также установлено, что ранее он похитил государственные номерные знаки еще двух транспортных средств и аккумулятор от одного грузового автомобиля.