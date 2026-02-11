https://news.day.az/world/1815342.html На Филиппинах вулкан накрыл пеплом полсотни сел - ВИДЕО Около полусотни населенных пунктов на Филиппинах накрыл вулканический пепел из-за извержения вулкана Майон. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Около полусотни населенных пунктов на Филиппинах накрыл вулканический пепел из-за извержения вулкана Майон.
Как передает Day.Az, кадрами природного явления широко делятся пользователи Telegram.
