На Филиппинах вулкан накрыл пеплом полсотни сел

Около полусотни населенных пунктов на Филиппинах накрыл вулканический пепел из-за извержения вулкана Майон.

Как передает Day.Az, кадрами природного явления широко делятся пользователи Telegram.