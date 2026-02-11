https://news.day.az/world/1815314.html Стрельба в школе в Канаде - есть погибшие По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в городе Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC. Шесть погибших были найдены в учебном заведении, еще один пострадавший умер на пути в больницу.
