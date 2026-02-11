Стрельба в школе в Канаде

По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в городе Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

Шесть погибших были найдены в учебном заведении, еще один пострадавший умер на пути в больницу. Кроме того, полиция обнаружила тела еще двоих людей в жилом доме неподалеку - их гибель также связывают с инцидентом.

Еще 25 человек проходят обследование в медучреждении.