Президентские выборы в Украине могут пройти до 15 мая

Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией, оба голосования должны состояться до 15 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

По информации издания, этот шаг был предпринят по настоянию американской администрации с целью завершить конфликт в Украине уже весной.

Кроме того, источники отметили, что президент Украины Володимир Зеленский может объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля. Его окружение заявило, что они готовы провести голосование в максимально сжатые сроки, несмотря на трудности с материально-техническим обеспечением процесса. В марте и апреле украинский парламент также должен разработать законодательные изменения, которые позволят провести выборы в условиях военного положения.

Президентские полномочия Володимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.