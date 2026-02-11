Samsung анонсировала дату презентации нового телефона

Компания Samsung официально анонсировала дату презентации флагманских смартфонов Galaxy S26 и других новинок, передает Day.Az.

Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 25 февраля 2026 года в США и начнется в 22:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Samsung и на YouTube.

Компания пока не раскрыла полный список устройств, ограничившийся упоминанием о развитии экосистемы Galaxy. Однако Samsung уже открыла предварительное бронирование новинок - заявки принимаются до начала презентации.

В этом году событие состоится примерно на месяц позже, чем в прошлом году, когда презентация прошла в январе.

Как сообщают отраслевые источники, перенос даты может быть связан с трудностями в разработке процессора Exynos 2600. Ожидается, что основным анонсом станет линейка Samsung Galaxy S26, а продажи начнутся в начале марта. Также не исключено, что будет представлен новый поколение наушников Samsung Galaxy Buds.