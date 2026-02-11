https://news.day.az/society/1815355.html

Пожар произошел в жилом здании в Баку

В Низаминском районе города Баку на 5-м этаже многоэтажного жилого дома в кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 92 кв. м произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, во время пожара пожарными из задымленной квартиры были эвакуированы в безопасную зону трое жильцов дома. Квартира была защищена от распространения огня.