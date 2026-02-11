Центробанк Азербайджана провел встречу в рамках бизнес-миссии США

Руководство Центрального банка Азербайджана и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) приняло участие в круглом столе, организованном в рамках бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии, посвященном теме "Финансы и инвестиции", председатель Центрального банка Талех Кязымов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и США в экономической и финансовой сферах в последние годы значительно расширилось и вышло на стратегический уровень. По его словам, существующее партнёрство, основанное на взаимном доверии, создаёт устойчивые перспективы развития.

Т.Кязымов подробно проинформировал о макроэкономической стабильности в стране, устойчивости финансово-банковского сектора, развитии финансовых технологий, инициативах по цифровизации, инструментах устойчивого финансирования и реформах в сфере трансграничной платежной инфраструктуры, а также о достигнутых результатах. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества с американскими компаниями, обмена передовыми технологиями и опытом, а также отметил роль организованных в последние годы банковских миссий в укреплении связей с банками США.

Согласно информации, председатель Центрального банка выразил благодарность старшему вице-президенту Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушу Чокси, отметив, что возглавляемая им бизнес-миссия внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление деловых и инвестиционных связей между двумя странами и усиление взаимного доверия. Он подчеркнул, что Торговая палата США играет важную роль платформы, способствующей развитию двусторонних экономических отношений, выступая мостом для торговли, инноваций и взаимного благосостояния.

В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы делегации, в которую вошли представители ведущих транснациональных компаний США, а также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в финансово-инвестиционной сфере.

Отметим, что в рамках бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджане была организована серия встреч с рядом государственных структур, высокопоставленных должностных лиц и представителей частного сектора. Эти встречи имеют важное значение для углубления экономического партнерства между двумя странами.