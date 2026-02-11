Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента

11 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

