https://news.day.az/officialchronicle/1815379.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 февраля принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом аль-Яммахи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО - ВИДЕО
11 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре