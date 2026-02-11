Подписан Меморандум о создании партнерских отношений между Баку и Абу-Даби

Подписан Меморандум о создании партнерских отношений между городами Баку и Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинскую городскую исполнительную власть, подписание состоялось 11 февраля в ходе встречи главы Бакинской городской исполнительной власти Эльдара Азизова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой.

Э.Азизов отметил, что высокий уровень дружбы и сотрудничества между нашими странами сегодня является результатом деятельности руководителей обоих государств. Вручение Президенту Ильхаму Алиеву 4 февраля во время визита в ОАЭ "Премии Заида за человеческое братство" свидетельствует о высокой оценке успешной политики главы государства. Все это создает благоприятные условия для успешного сотрудничества между столицами Баку и Абу-Даби.

Говоря о Баку, Эльдар Азизов сказал, что благодаря политике Президента Ильхама Алиева город достиг качественно нового уровня развития, и этот процесс успешно продолжается.

Мохаммед Али Аль-Шорафа подчеркнул долгие годы дружеских отношений между Азербайджаном и ОАЭ и отметил, что стран придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном. "Это мой первый визит в ваш город, и, учитывая увиденное, я уверен, что он не последний", - сказал гость, особо отметив быстрые темпы развития Баку и эффективность городской администрации. Он выразил надежду, что обе столицы многому научатся друг у друга.

Эльдар Азизов преподнес гостю на арабском языке книгу "История Отечественной войны. Фактор личности", посвященную великой победе Азербайджана и изданную на 11 языках.