Председатель Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Яммахом 11 февраля посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле и цветы.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отмечается, что в рамках визита делегация также посетила Парк Победы в Баку и возложила венок к памятнику. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном в целях увековечения в памяти великой исторической Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне, а также светлой памяти наших шехидов.

Во время визита делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.