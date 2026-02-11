В WhatsApp появится новая функция

В веб-версии WhatsApp появится поддержка голосовых и видеозвонков в групповых чатах. Новая функция уже начала появляться у пользователей бета-версии WhatsApp Web, а более широкое распространение ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи бета-версии могут совершать голосовые и видеозвонки прямо из браузера без установки десктопного приложения, запуская вызов через кнопку в окне чата. Звонки в веб-версии защищены сквозным шифрованием по протоколу Signal, а для видеосвязи доступна функция демонстрации экрана.

Поддержка групповых звонков в веб-версии пока находится в разработке. Ожидается, что после полноценного запуска функция позволит проводить голосовые и видеовызовы с участием до 32 человек, а также использовать ссылки для подключения и планировать звонки заранее.

По данным 9to5Mac, в ближайшие недели доступ к функции могут получить не только участники бета-программы, но и более широкий круг пользователей.