когда физика не спасает от пробелов в русском языке

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Константине Затулине и его неразумных высказываниях.

Day.Az представляет публикацию:

Глядя в камеру RTVI взглядом спаниеля, потерявшего косточку, Константин Затулин решил блеснуть интеллектом. Он заявил, что, мол, хоть и историк, но закон сохранения энергии знает: "для того чтобы Соединённым Штатам прибавить, надо... на Кавказе... отнять у России её интересы".

Константин Фёдорович, голубчик, побойтесь Бога. Какой закон сохранения энергии, если вы не сохранили в памяти даже школьную программу по русскому языку? Вы не "закончили" истфак - вы его окончили. Видите ли, "закончить" можно с обедом или, к примеру, с терпением избирателей. А учебное заведение всё-таки оканчивают.

Подобные ошибки простительны тому, для кого язык великого Пушкина не является родным. Но для человека, претендующего на звание российского "государственного деятеля", такая небрежность - просто моветон.

И если вы, Константин Фёдорович, так вольно обращаетесь с родным языком, то страшно представить, что в вашей голове происходит с физикой.