Президент Ильхам Алиев: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Глава государства отметил, что об этом должны знать все - как государственные органы, так и граждане. "Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра", - добавил он.