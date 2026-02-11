https://news.day.az/officialchronicle/1815462.html Президент Ильхам Алиев: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Глава государства отметил, что об этом должны знать все - как государственные органы, так и граждане. "Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра", - добавил он.
