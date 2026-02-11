ОБСЕ пытается выжить через инклюзивную дипломатию военного времени

Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтен Алиевой, посвященный роли ОБСЕ в условиях войны России и Украины и дипломатическим усилиям Швейцарии по сохранению значимости организации.

Швейцария председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, что стало для нее третьим случаем выполнения этой функции после 1996 и 2014 годов. Председательство отражает многолетнюю приверженность Швейцарии диалогу, посредничеству и кооперативной безопасности и осуществляется федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в его качестве Действующего председателя. Оно основывается на традициях нейтралитета и многосторонней дипломатии и проходит в условиях серьезного давления на европейский порядок безопасности, прежде всего в связи с войной России против Украины. В этой политической обстановке Швейцария определила ряд приоритетов, включая соблюдение принципов Хельсинки, поощрение открытого диалога между всеми государствами-участниками, укрепление демократии, верховенства права и прав человека, реагирование на угрозы безопасности, связанные с новыми технологиями, а также повышение способности ОБСЕ предотвращать конфликты и эффективно управлять кризисами.

Визиты руководства ОБСЕ в Киев и Москву состоялись в ключевой момент войны России и Украины - почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Конфликт глубоко расколол европейскую систему безопасности и существенно ограничил многостороннее сотрудничество в рамках ОБСЕ, особенно на фоне усиливающейся поляризации между западными государствами и Россией. Принимая председательство в 2026 году, Швейцария прямо заявила о намерении подтвердить центральную роль ОБСЕ в управлении конфликтами, инклюзивном диалоге и стремлении к справедливому и прочному миру, основанному на международном праве и обязательствах ОБСЕ. На этом фоне решение осуществить визиты высокого уровня сначала в Киев, а затем в Москву стало осознанной попыткой оживить дипломатические каналы, продемонстрировать сохраняющуюся актуальность организации и оценить, каким образом инструменты ОБСЕ могут поддержать будущие процессы урегулирования на основе переговоров.

Визит в Киев

Визит в Киев Действующего председателя Иньяцио Кассиса и Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Х. Синирлиоглу стал стратегически значимым ранним шагом в рамках швейцарского председательства, четко обозначив, что Украина остается центральным элементом повестки безопасности ОБСЕ. Делегация прибыла 2 февраля и провела встречи с Президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высокопоставленными представителями, обсудив ситуацию в сфере безопасности, дипломатические усилия и возможную роль ОБСЕ в продвижении мирного урегулирования войны.

Визит проходил на фоне продолжающихся российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру. Руководство ОБСЕ предупредило, что эти атаки наносят долговременный ущерб, подчеркнув важность соблюдения международного гуманитарного права. В этом контексте присутствие лидеров ОБСЕ в Киеве стало одновременно дипломатическим сигналом вовлеченности и выражением институциональной обеспокоенности гуманитарными, социальными и долгосрочными последствиями конфликта.

С точки зрения стратегии руководство ОБСЕ подтвердило твердую поддержку "справедливого и прочного мира, основанного на международном праве", заявив о готовности организации действовать там, где потребуется международное участие, опираясь на обширный опыт работы в сложных конфликтных средах. Кассис отметил, что приоритетом остается поддержка дипломатических усилий по достижению прекращения войны, одновременно указав на необходимость обеспечить операционную готовность ОБСЕ к возможному мониторингу прекращения огня и реализации мирного соглашения, когда условия позволят. Представление этих конкретных инструментов во время визита было направлено на разъяснение добавленной стоимости ОБСЕ в потенциальном будущем мирном процессе.

В политическом плане визит в Киев закрепил статус Украины как приоритетного направления в рамках ОБСЕ и соответствовал целям швейцарского председательства, включая подготовку к возможному миру в Украине, укрепление ОБСЕ как инклюзивной площадки для диалога и повышение ее способности функционировать в условиях повышенного давления на безопасность. Президент Зеленский проинформировал делегацию о масштабных атаках на украинскую территорию и изложил ожидания относительно дипломатического взаимодействия, а также обсудил возможные форматы практического сотрудничества между Украиной и ОБСЕ. Он также пригласил организацию присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей и выразил признательность за акцент Швейцарии на справедливом мире в год ее председательства.

Геополитический сигнал визита имел не меньшее значение. Кассис подчеркнул, что поездка направлена на подтверждение роли ОБСЕ как платформы для диалога и является частью инициативы под руководством Швейцарии по восстановлению доверия в организации, переживающей глубокий институциональный кризис вследствие войны, а также на позиционирование ОБСЕ как значимого участника будущей архитектуры европейской безопасности.

Обсуждения в сфере безопасности были сосредоточены на возможном вкладе ОБСЕ в случае улучшения дипломатических условий. Представители вновь заявили, что при согласии государств-участников и наличии надлежащих операционных условий организация способна содействовать мониторингу прекращения огня и поддержке реализации достигнутых договоренностей. Во время пребывания в Киеве Кассис и Синирлиоглу посетили место российского ракетного удара в Соломенском районе, в результате которого погибли 23 человека, и получили информацию о последствиях атаки. Это придало диалогу по вопросам безопасности срочный и гуманитарный контекст. Визит в Киев представлял собой стратегическое позиционирование ОБСЕ для будущей роли в управлении конфликтом и послевоенной стабилизации.

Визит в Москву

Визит Действующего председателя Кассиса и Генерального секретаря Синирлиоглу в Москву стал значимой попыткой сохранить многостороннее взаимодействие в условиях одного из самых серьезных кризисов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. После поездки в Киев этот визит был обозначен как признание того, что диалог требует взаимодействия со всеми сторонами и что ОБСЕ намерена поддерживать политическую коммуникацию со всеми государствами-участниками. Примечательно, что это был первый визит Действующего председателя ОБСЕ в Россию с 24 февраля 2022 года. Он продемонстрировал приверженность организации усилиям по прекращению войны и поддержке справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом.

На оперативном уровне руководство ОБСЕ встретилось с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения многостороннего диалога, региональных вызовов безопасности и функционирования ОБСЕ как платформы для конструктивного обмена мнениями. Кассис и Синирлиоглу заявили о готовности организации содействовать достижению переговорного урегулирования и поддержке его реализации на местах, используя институциональные инструменты и накопленный опыт, если условия позволят. Кассис отметил, что представление этих механизмов было ключевой целью визита и продемонстрировало экспертный потенциал ОБСЕ в ситуациях, требующих длительного международного участия.

В политическом плане визит в Москву отражал стремление стабилизировать организацию, испытывающую серьезное напряжение из-за геополитических разногласий, вызванных войной. Российские представители заявили о намерении обсудить пути преодоления "глубокого кризиса" внутри ОБСЕ, что свидетельствует о влиянии конфликта на институциональную сплоченность. Взаимодействие с Москвой стало сигналом того, что изоляция одного из ключевых государств-участников подорвала бы основополагающую миссию ОБСЕ как инклюзивного форума безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве.

Геополитический посыл выходил за рамки двусторонних контактов. Последовательность визитов Киев - Москва продемонстрировала намерение задействовать потенциал ОБСЕ для содействия завершению войны и решению послеконфликтных задач, а также для формирования устойчивого европейского порядка безопасности. Кассис подтвердил роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее приверженность поддержке мирных инициатив на основе принципов Хельсинки. Россия выразила благодарность Швейцарии за интерес к возобновлению переговоров, что указывает на сохранение минимальных каналов коммуникации несмотря на системное соперничество.

В повестке дня центральное место занимали вопросы безопасности. Обсуждалась война в Украине и возможный вклад ОБСЕ в урегулирование, включая механизмы, которые могут быть задействованы в рамках будущих договоренностей. Синирлиоглу также поднял вопрос о трех задержанных сотрудниках ОБСЕ - Вадиме Голде, Максиме Петрове и Дмитрии Шабанове - призвав к их освобождению и подчеркнув прямую институциональную вовлеченность организации в конфликтную среду.

Визит имел и перспективное дипломатическое измерение. Швейцария подтвердила готовность обеспечить необходимые логистические и безопасностные условия для участия Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ в Лугано. Это свидетельствует о прагматичном стремлении сохранить взаимодействие на высоком уровне и предотвратить дальнейшую фрагментацию многосторонней дипломатии.

Аналитический вывод

В целом визиты в Киев и Москву в феврале 2026 года стали стратегическим шагом по институциональному позиционированию, а не попыткой немедленного посредничества. Обратившись к обеим столицам в короткий промежуток времени, руководство ОБСЕ стремилось подтвердить актуальность организации в условиях, когда война в Украине оказывает давление на многосторонние структуры безопасности и испытывает эффективность кооперативной дипломатии. Миссия продемонстрировала готовность ОБСЕ поддерживать переговорное урегулирование, включая возможный мониторинг прекращения огня и механизмы реализации соглашений, сигнализируя о подготовке к послеконфликтной фазе.

Организация сосредоточена на своем основном мандате - обеспечении мира и безопасности в Европе - и на укреплении статуса инклюзивной площадки для диалога даже между противостоящими сторонами. Кассис охарактеризовал войну как вызов, требующий коллективных решений с участием всех государств-участников, пояснив двойной подход: подтверждение политической поддержки Украины при сохранении дипломатического взаимодействия с Россией.

Визиты продемонстрировали стремление сохранить пространство для структурированного диалога в условиях глубокой поляризации. Лидеры подтверждали поддержку справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, указывая на уникальный опыт ОБСЕ в сложных конфликтных условиях. Продолжение коммуникации с Москвой имело значение, поскольку российская сторона положительно оценила усилия Швейцарии по возобновлению диалога.

Миссия стала сигналом стабилизации для организации, переживающей внутренний кризис. Взаимодействие с обеими сторонами показало, что исключение одного из ключевых государств-участников подорвало бы модель кооперативной безопасности ОБСЕ.

С точки зрения безопасности ключевой вывод носит перспективный характер: ОБСЕ позиционирует себя прежде всего как технического содействующего участника будущих мирных соглашений, а не как основного посредника. Ее сравнительное преимущество заключается в полевом опыте, потенциале мониторинга и инструментах укрепления доверия, способных поддержать режим прекращения огня и стабилизацию при изменении политических условий.

Миссия Киев - Москва позволяет сделать три более широких вывода: