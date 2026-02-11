https://news.day.az/sport/1815444.html Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США Футболист сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде после перехода в американский клуб "Коламбус Крю" обратился со словами благодарности к "Карабаху". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-летний нападающий опубликовал сообщение в социальной сети Instagram, в котором объявил о расставании с агдамским клубом.
