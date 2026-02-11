Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США

Футболист сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде после перехода в американский клуб "Коламбус Крю" обратился со словами благодарности к "Карабаху".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-летний нападающий опубликовал сообщение в социальной сети Instagram, в котором объявил о расставании с агдамским клубом.

"Большая семья "Карабаха", спасибо!" - написал Ахундзаде.

Напомним, что контракт между Нариманом Ахундзаде и "Коламбус Крю" рассчитан до лета 2029 года.