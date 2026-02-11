Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом
Подписанная между правительствами США и Азербайджана Хартия о стратегическом партнерстве также обеспечивает нам преимущество. Эта Хартия является историческим документом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: "Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия - ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество".
