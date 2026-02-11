Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне
Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском открытом турнире, который пройдет 14-15 февраля в столице Словении Любляне.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование проводится под эгидой Европейского союза дзюдо. Азербайджан на турнире представят семь дзюдоисток в пяти весовых категориях. Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.
В международном турнире примут участие 509 спортсменов из 44 стран, из них 293 мужчины и 216 женщин.
Отметим, что на соревновании также будут задействованы представители судейского корпуса Федерации дзюдо Азербайджана - международный арбитр категории "A" Назим Умбаев и международный арбитр категории "B" Магомедали Гулузаде.
Состав сборной Азербайджана.
Женщины.
48 кг.
Шафаг Гамидова.
52 кг.
Айдан Велиева.
Лейла Алиева.
Кенуль Алиева.
57 кг.
Фидан Ализаде.
70 кг.
Сюдабе Агаева.
+78 кг.
Мадина Каисинова.
