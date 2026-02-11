Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском открытом турнире, который пройдет 14-15 февраля в столице Словении Любляне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование проводится под эгидой Европейского союза дзюдо. Азербайджан на турнире представят семь дзюдоисток в пяти весовых категориях. Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

В международном турнире примут участие 509 спортсменов из 44 стран, из них 293 мужчины и 216 женщин.

Отметим, что на соревновании также будут задействованы представители судейского корпуса Федерации дзюдо Азербайджана - международный арбитр категории "A" Назим Умбаев и международный арбитр категории "B" Магомедали Гулузаде.

Состав сборной Азербайджана.

Женщины.

48 кг.

Шафаг Гамидова.

52 кг.

Айдан Велиева.

Лейла Алиева.

Кенуль Алиева.

57 кг.

Фидан Ализаде.

70 кг.

Сюдабе Агаева.

+78 кг.

Мадина Каисинова.