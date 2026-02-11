Фон дер Ляйен назвала причины высоких цен на электроэнергию в Европе

Высокие и нестабильные цены на электроэнергию в Европе связаны с использованием ископаемого топлива. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цены остаются слишком высокими и слишком нестабильными. И мы знаем почему. Это связано с отсутствием межсетевых соединений и сетей, а также с нашей зависимостью от ископаемого топлива", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что в 2025 году электроэнергия, произведенная с помощью газа, обходилась в среднем более €100 за мегаватт-час. При этом электричество, полученное от солнечной или атомной энергии, - €34 и €50-60 соответственно, подчеркнула глава комиссии.