Президент Ильхам Алиев: Мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы

Мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

"Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо. С учетом всего этого уже некоторое время обсуждаются вопросы единой координации работы в данном направлении, по моему указанию ведется обмен мнениями, а сегодня он будет проведен под моим председательством. Если учесть, что этот вопрос, как я уже отметил, является приоритетным, на сегодняшнем совещании под моим председательством мы должны начать подготовку конкретного плана действий, связанного с предстоящей работой. Мы должны завершить его в скором времени и таким образом придать этому направлению более мощный импульс", - сказал глава государства.