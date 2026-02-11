Сколько стоят цветы в Баку перед 14 февраля?

День святого Валентина, как и во многих странах мира, отмечается и в Азербайджане. В этот день самым популярным подарком являются цветы. Каждый год накануне 14 февраля в цветочных магазинах наблюдается оживление.

Но сколько стоят цветы в этом году перед праздником?

Как рассказали продавцы Day.Az, в преддверии Дня влюбленных спрос на цветы значительно вырос. На фоне увеличения спроса цены по сравнению с обычным периодом выросли в несколько раз. Наибольшим спросом пользуются розы. В настоящее время цена на местные розы начинается от 5 манатов за штуку.

По словам продавцов, эквадорские розы продаются по 6 манатов, а голландские - в зависимости от сорта - от 6 до 10 манатов. Одними из самых дорогих цветов являются гардении: цена за один цветок колеблется от 20 до 25 манатов, а букет стоит около 50 манатов.

Продавцы отмечают, что перед праздником они закупают цветы у оптовиков по более высокой цене, поэтому и в розничной продаже стоимость также остается высокой. По их словам, рост спроса напрямую влияет на подорожание на рынке.