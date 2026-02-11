https://news.day.az/world/1815514.html Израиль присоединился к «Совету мира» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о вступлении страны в "Совет мира" по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В канцелярии отметили, что Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
