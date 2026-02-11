Израиль присоединился к «Совету мира»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о вступлении страны в "Совет мира" по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В канцелярии отметили, что Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

"Перед встречей с президентом [США Дональдом] Трампом в Белом доме премьер-министр Нетаньяху в присутствии государственного секретаря Рубио подписал соглашение о своем вступлении в состав "Совета мира", - говорится в сообщении.