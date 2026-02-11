https://news.day.az/economy/1815453.html БФБ и МВФ наметили шаги по развитию финансового рынка Азербайджана Между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и Международным валютным фондом (МВФ) состоялись переговоры об усилении финансового углубления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ. Так, 10 февраля руководство БФБ провело встречу с делегацией миссии МВФ в Азербайджане.
Между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и Международным валютным фондом (МВФ) состоялись переговоры об усилении финансового углубления.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ.
Так, 10 февраля руководство БФБ провело встречу с делегацией миссии МВФ в Азербайджане.
Отмечено, что в ходе встречи председатель правления БФБ Руслан Халилов и глава миссии МВФ в Азербайджане Анна Роуз Бордон обменялись мнениями по теме "Финансовые рынки: последние тенденции, направления реформ и перспективы финансового углубления в Азербайджане".
