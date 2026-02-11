В госкомпаниях Азербайджана скорость интернета планируется довести до 200 мегабит в секунду

В государственных компаниях Азербайджана скорость интернета планируется довести до 200 мегабит в секунду.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе совещания, посвященного единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое прошло сегодня под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Сама цифровизация - это поэтапный процесс, и сегодня мы, можно сказать, поэтапно проходим путь, который мир уже прошел. Это - электронизация первичных данных. Иными словами, перевод информации с бумажных носителей на электронные. Второй этап - цифровизация услуг и процессов. И в этом направлении уже достигнут значительный прогресс как государственными компаниями, так и частным сектором. Конечная точка, к которой мы придем, - формирование умных и проективных услуг, что включает в себя цифровую трансформацию", - сказал министр.

По его словам, принятая в этом направлении концепция цифрового развития имеет особое значение.

"Наряду с этим, после принятия концепции цифрового развития были внесены изменения более чем в 200 нормативно-правовых актах и приняты новые документы. Помимо этого, было полностью обеспечено расширение инфраструктуры.

Успешно завершена реализация проекта "Онлайн Азербайджан". Если на момент запуска проекта средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 мегабит в секунду, то сегодня этот показатель достиг 90 мегабит в секунду. В государственных компаниях данный показатель составляет 150 мегабит в секунду. До конца года мы планируем довести этот показатель до 200 мегабит в секунду. Сегодня в Азербайджане не осталось ни одного отдаленного пункта, где бы не предоставлялись услуги широкополосного интернета", - сказал министр.