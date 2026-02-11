Бревно бревном: громко стонущая ANCA

Автор: Акпер Гасанов

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в очередной раз продемонстрировал, каким трухлявым бревном он лежит на пути позитивных процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа. Хотя, как лежит? Пытается лежать. Но процессы, отвечающие интересам Армении, Азербайджана и США, уже набрали ход и потому стоны, доносящиеся из рядов ANCA, вызывают лишь ироничную улыбку.

По какому поводу доносится этот стон? По поводу того, что во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в соцсети X опубликовал, а затем удалил признание "геноцида армян". Оказалось, что первоначальный пост из аккаунта вице-президента США противоречит политике администрации Дональда Трампа, которая не использует слово "геноцид" для обозначения событий, имевших место в 1915 году в Османской империи.

Как уже подчеркнул телеканал CNN, за исключением бывшего президента Джо Байдена, остальные президенты США избегали этого термина из-за нежелания навредить связям с Турцией, ключевым региональным союзником, который в настоящее время играет посредническую роль между администрацией Трампа и Ираном.

И чего в итоге добился Джо Байден? Позорного ухода с политической арены и испорченных отношений США с Турцией. Ради чего? Ради аплодисментов от ANCA и иных армянских организаций Соединенных Штатов. И это был яркий пример откровенно глупой внешнеполитической доктрины Байдена. Она не отвечала национальным интересам США. И она ничего не дала, по сути, Армении.

Сейчас - иное дело. У власти в США находятся силы, четко понимающие суть национальных интересов своей страны. Они состоят в увеличении числа влиятельных союзников Соединенных Штатов. И Турция в их ряду является важнейшим государством. Плюс, в условиях совершенно очевидных перспектив нормализации турецко-армянских отношений ошибочно было бы со стороны США совершать шаги, которые в Анкаре могут счесть исторически необоснованными и политически спекулятивными.

Эти очевидные, прописные истины никак не уяснят провокаторы из ANCA, предпочитающие "не видеть" и того, что нынешнее руководство Армении отказалось от политики спекуляций на теме мифического "геноцида армян". К слову, армянский блогер Роман Багдасарян уже выступил в соцсетях с речью, суть которой сводится к тому, что проживавшие в Османской империи армяне банально предали страну, на территории которой так счастливо проживали.

Прозрел, однако. Но тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Прозреют ли провокаторы из ANCA? Нет, никогда. Там всегда скулили, скулят и будут скулить в случаях, когда их провокационным планам не суждено будет реализоваться. Даже если в итоге Армения получит очевидные геополитические и экономические выгоды от реализации совместных с США инициатив.

Да, визит вице-президента США Вэнса в Ереван можно назвать очень успешным для Армении. По целому ряду причин, простое перечисление которых займет немало времени. И нужно быть слепым, чтобы их не видеть. Но именно зашоренность и слепота, наряду с неизлечимой и дремучей тюркофобией - отличительная черта ANCA.

Остается только догадываться о том, что творится в рядах этих профессиональных провокаторов после сообщения о подписании между Азербайджаном и США Хартии о стратегическом партнерстве. А что с ними в реальности творилось после комплиментов Вэнса в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева - тоже вопрос открытый.

Кстати, Вэнс упомянул об одной важной детали. "Многие американцы могут не знать, что азербайджанские военнослужащие были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и заслужили репутацию одних из самых стойких и боеспособных подразделений", - подчеркнул он.

Тут стоит напомнить, что нынешний вице-президент США в 2003 году вступил в Корпус морской пехоты Соединенных Штатов. Он служил военным журналистом. В 2005 году Вэнс был направлен в Ирак, где занимался пресс-работой и информационным сопровождением подразделений. Демобилизовался он в 2007 году в звании капрала. То есть, перед нами человек, который прекрасно знает, что такое участие в борьбе с мировым терроризмом. И потому его теплые слова о важной роли Азербайджана в этой борьбе особенно ценны. Какой бы силы стоны из рядов ANCA не доносились.