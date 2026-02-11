Минюст США готов пересмотреть сокрытие части имен в материалах по делу Эпштейна

Власти США готовы раскрыть имена некоторых людей, вымаранные в рассекреченных американским Минюстом материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних.

Об этом заявила министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Если было вымарано имя какого-то человека, которое вымарывать не следовало, мы, конечно, его раскроем", - сказала она на слушаниях в комитете в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Бонди отвечала на реплику законодателя о том, что следует раскрыть имена всех возможных сообщников Эпштейна.

"Если было раскрыто имя жертвы, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы его вымараем", - добавила министр, имея в виду пострадавших от действий Эпштейна. "Нам дали 30 дней на то, чтобы провести оценку, вымарать или раскрыть [информацию] в миллионах страниц документов. Процент ошибок у нас очень небольшой", - отметила Бонди.

Ранее группа законодателей США заявила, что в опубликованных Минюстом США материалах могли быть вымараны имена нескольких сообщников Эпштейна. Они призвали ведомство раскрыть эти имена.

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп. Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан действующим американским лидером. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.