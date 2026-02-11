https://news.day.az/world/1815536.html Круговое движение по-австралийски - ВИДЕО В Сиднее на одном из перекрестков круговое движение неожиданно превратилось в ромб, поставив водителей в тупик. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Круговое движение по-австралийски - ВИДЕО
В Сиднее на одном из перекрестков круговое движение неожиданно превратилось в ромб, поставив водителей в тупик.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
